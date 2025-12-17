Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a EE.UU. y los quiere de vuelta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews el 17 de diciembre de 2025, a su regreso de la Base Aérea de Dover, en Delaware. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente de Estados Unidos, , afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo, no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

“Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”, insistió.

Estas declaraciones se producen un día después de que Trump anunciara que ha ordenado un a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

El mandatario intensificó la presión sobre Venezuela, un país dependiente del negocio petrolero, tras incautar la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscar el crudo que transportaba.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Donald Trump ordenó el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, poniendo al régimen de Nicolás Maduro en una situación delicada. (Imagen generada por IA, Chatgpt).

En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró este miércoles que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó su nacionalización como “el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense”.

Hasta ahora, la Administración de Trump aseguraba que su estrategia de presión sobre Venezuela buscaba combatir el narcotráfico, pues acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar el .

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido desde septiembre una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que supuestamente iban cargadas de droga, matando extrajudicialmente a al menos 95 tripulantes.

Trump ha prometido iniciar “pronto” ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, mientras Maduro ha instado a sus ciudadanos a unirse a milicias ciudadanas para defender el país.

