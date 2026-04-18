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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, antes de una reunión bilateral. Foto: Andrew Harnik/Getty Images AsiaPac
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente chino, Xi Jinping, antes de una reunión bilateral. Foto: Andrew Harnik/Getty Images AsiaPac
/ Andrew Harnik
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su homólogo chino, Xi Jinping, está “muy contento” por la apertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán y auguró que su próximo encuentro en Pekín será “histórico”.

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