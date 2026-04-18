El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su homólogo chino, Xi Jinping, está “muy contento” por la apertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán y auguró que su próximo encuentro en Pekín será “histórico”.

Trump afirmó que “el presidente Xi está muy contento de que el estrecho de Ormuz esté abierto o en rápida apertura”, en una publicación en su cuenta oficial de Truth Social.

Asimismo, señaló que su próxima reunión con Xi Jinping en Pekín será “especial y, posiblemente, histórica”, y aseguró que espera concretar avances significativos en la relación bilateral.

El estrecho de Ormuz es clave para China, ya que por esa ruta transita cerca de la mitad de sus importaciones de petróleo, mientras que alrededor del 80 % del crudo que pasa por el estrecho se dirige a Asia, según la Agencia Internacional de Energía (IEA).

El republicano tiene previsto visitar la capital china del 14 al 15 de mayo, en un encuentro bilateral que inicialmente estaba programado para abril pero que fue pospuesto por la guerra en Irán.

Fotografía de archivo de un grupo de barcos transitando por el estrecho de Ormuz. Foto: EFE/ Ali Haider

Trump será el octavo presidente estadounidense en visitar China, en una lista que arranca con la visita de Richard Nixon en 1972, pasando por otros mandatarios como, Gerald Ford (1975), Ronald Reagan (1984), George H. Bush (1989), Bill Clinton (1998), George W. Bush (2001) y Barack Obama (2016).

Esta tarde, el mandatario estadounidense aseguró que Teherán estaba retirando las minas del estrecho de Ormuz y que esperaba que pronto se realice una nueva ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra que se ha extendido por siete semanas, desde el lanzamiento de la operación Furia Épica sobre la capital de la república islámica.

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