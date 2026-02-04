Escuchar
(2 min)
Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres. Foto: EFE/Oversight Dems

Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres. Foto: EFE/Oversight Dems

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres. Foto: EFE/Oversight Dems
Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres. Foto: EFE/Oversight Dems
/ Oversight Dems
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump pidió el martes a los estadounidenses que pasaran página del escándalo de Jeffrey Epstein, aún cuando los recién publicados documentos han causado una investigación contra un importante político británico y se piden explicaciones sobre otros mencionados en los expedientes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
HRW alerta de que influencia de Trump ha agravado los abusos de derechos humanos en América Latina
Latinoamérica

HRW alerta de que influencia de Trump ha agravado los abusos de derechos humanos en América Latina

Donald Trump dice que “ya es hora” de pasar página del escándalo de Jeffrey Epstein
EEUU

Donald Trump dice que “ya es hora” de pasar página del escándalo de Jeffrey Epstein

“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”
Oriente Medio

“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”

HRW subraya que Trump ha mostrado en Estados Unidos un “flagrante desprecio por los derechos humanos”
EEUU

HRW subraya que Trump ha mostrado en Estados Unidos un “flagrante desprecio por los derechos humanos”