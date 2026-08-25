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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de agosto de 2026. Foto: Jim Watson / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de agosto de 2026. Foto: Jim Watson / AFP
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las fuerzas militares de su país han desminado el estrecho de Ormuz y advirtió a Irán sobre cualquier intento de colocar nuevos explosivos en la estratégica vía de crudo.

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