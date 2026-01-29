Trump dice querer evitar un ataque a Irán: “Tenemos muchos barcos y sería fantástico no usarlos”

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 29 de enero de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 29 de enero de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
/ AARON SCHWARTZ / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que ha mantenido y seguirá manteniendo conversaciones con Irán, mientras amenaza con un ataque militar contra la República Islámica.

