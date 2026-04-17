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El presidente estadounidense Donald Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One en ruta a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 29 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One en ruta a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 29 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes que el Gobierno de España “no estuvo ahí” cuando Washington lo necesitó para la guerra en Irán, en referencia al veto al uso de las bases en territorio español para aviones que participaban en la ofensiva.

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