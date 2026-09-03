El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país tiene “munición virtualmente ilimitada” de media y alta gama para continuar la guerra con Irán y afirmó que Washington se están quedando con la producción, aunque pronto reanudarán su venta a los aliados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país tiene “munición virtualmente ilimitada” de media y alta gama para continuar la guerra con Irán y afirmó que Washington se están quedando con la producción, aunque pronto reanudarán su venta a los aliados.
“Para la escoria traicionera que se niega a informar con precisión sobre nuestra operación militar en Irán: tenemos cantidades virtualmente ilimitadas de munición de gama media y alta, mucho más de lo que podríamos usar para esta o para cualquier otra guerra”, dijo en su red Truth Social.
Trump afirmó que están produciendo a “niveles nunca vistos” y acumulando la producción para eventuales contingencias.
“Las estamos reservando para nosotros, para Estados Unidos, en vez de venderlas a otros, aunque las ventas a los aliados pronto comenzarán de nuevo”, adelantó.
El inquilino de la Casa Blanca acusó a la anterior Administración de Joe Biden de entregar a Ucrania “sin costo alguno” mucha más munición de la de utilizada en la actual guerra contra Irán.
“Se entregaron gratuitamente a Ucrania y a la OTAN cientos de miles de millones de dólares que Europa habría pagado, si se le hubiera pedido, pero vamos a reclamar ese dinero, aunque sea con cierto retraso”, añadió.
En una publicación anterior en su cuenta de Truth Social, Trump dijo que “las personas y los medios de comunicación que insisten machaconamente” en que Estados Unidos no tiene municiones. “¡Están totalmente equivocados!”, añadió.
“Están, en realidad, cometiendo traición. Lo hacen porque prefieren ver a Estados Unidos perder una guerra que estamos ganando fácilmente antes que verme ganar a mí”, declaró.
El presidente Donald Trump firmó el jueves 6 de agosto un decreto que impide el llamado "turismo de nacimiento", que consiste en que mujeres extranjeras dan a luz en Estados Unidos para que el hijo adquiera la ciudadanía norteamericana. (AFP)