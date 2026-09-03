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Resumen

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Trump afirmó que están produciendo a “niveles nunca vistos” y acumulando la producción para eventuales contingencias. Foto: EFE.
Trump afirmó que están produciendo a “niveles nunca vistos” y acumulando la producción para eventuales contingencias. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país tiene “munición virtualmente ilimitada” de media y alta gama para continuar la guerra con Irán y afirmó que Washington se están quedando con la producción, aunque pronto reanudarán su venta a los aliados.

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