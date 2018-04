Washington. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que tomará "decisiones importantes" sobre Siria en uno o dos días, luego de advertir que Damasco tiene un "alto precio a pagar" por el supuesto ataque químico contra una localidad controlada por rebeldes.

Trump condenó lo que calificó como un "atroz ataque a inocentes" sirios en Duma, al inicio de su reunión de gabinete en la Casa Blanca. El supuesto ataque con gas tóxico dejó decenas de muertos, según rescatistas y médicos. Siria y su aliado Rusia han negado el uso de armas químicas.



"Esto es sobre la humanidad, no se puede permitir que suceda", dijo Trump, agregando que anunciará su decisión en las "próximas 24-48 horas".



Trump añadió después que esas decisiones se tomarán "probablemente antes de que acabe el día de hoy", durante consultas con los generales del Pentágono.



"Ninguna opción está descartada", advirtió Trump al ser preguntado por la posibilidad de una acción militar en Siria.



"Esto tiene que ver con la humanidad, no se puede permitir que ocurra", subrayó el presidente estadounidense.



Trump calificó de "atroz","horrible" y "un acto bárbaro" el presunto ataque químico registrado este sábado en la ciudad siria de Duma, y que EE.UU. ha atribuido al régimen sirio del presidente Bashar Al Asad.



"Si fueron los rusos, si fue Siria, si fue Irán, si fueron todos ellos juntos, lo descubriremos y tendremos las respuestas bastante pronto", garantizó Trump.



"Ellos dicen que no lo hicieron, pero para mí no hay demasiadas dudas al respecto. Los generales lo descubrirán en las próximas horas", agregó.



El secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, aseguró también hoy que "no descarta" acciones militares contra Siria tras las informaciones sobre el presunto ataque químico del sábado.



La Sociedad Médica Siria Americana (SAMS, por sus siglas en inglés) y la Defensa Civil Siria, ambas organizaciones apoyadas por EE.UU., aseguraron que al menos 42 personas fallecieron el sábado con síntomas de haber sufrido un ataque químico.



Ninguna otra fuente ha confirmado que se tratara de un bombardeo con sustancias químicas, y tanto Rusia como Damasco han negado que utilizara este tipo de armamento en Duma y han culpado al Ejército del Islam.



Duma es el último reducto insurgente que queda en Guta Oriental, antiguamente el principal bastión opositor de las afueras damascenas, donde las autoridades sirias iniciaron en febrero una ofensiva, en la que han tomado casi todo su control.



Fuente: AFP / EFE