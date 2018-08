Trump dice estar "muy triste" por veredicto contra su ex jefe de campaña

El presidente de EE.UU. dijo que el veredicto por fraude contra su ex jefe de campaña, Paul Manafort, no tiene "nada que ver" con él ni con la supuesta conspiración de su equipo electoral con Rusia

Donald Trump lamentó el veredicto del jurado, pero también buscó distanciarse de Paul Manafort, quien jugó un papel decisivo para que el actual mandatario obtuviera la nominación republicana en el 2016. (Foto: Reuters / AFP) reuters