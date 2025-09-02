Un navío "narcoterrorista" procedente de Venezuela, que fue derribado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en aguas del Caribe, el 2 de septiembre de 2025. (Captura de video)
Un navío "narcoterrorista" procedente de Venezuela, que fue derribado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en aguas del Caribe, el 2 de septiembre de 2025. (Captura de video)
Trump difunde video de ataque a barco donde murieron 11 "terroristas" del Tren de Aragua
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes del Tren de Aragua durante un “ataque cinético” contra “narcoterroristas” en aguas del Caribe este martes.

Información en desarrollo...

