Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El director del FBI de Estados Unidos, Kash Patel, habla con los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca después de que un tiroteo en las afueras del salón de baile del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca, provocara el aplazamiento del evento en Washington | Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
El director del FBI de Estados Unidos, Kash Patel, habla con los periodistas en la sala de prensa de la Casa Blanca después de que un tiroteo en las afueras del salón de baile del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca, provocara el aplazamiento del evento en Washington | Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Agencia EFE

El director del FBI, Kash Patel, indicó este sábado 25 de abril que el tirador que hoy irrumpió en un hotel de Washington donde estaba cenando el presidente Donald Trump y obligó a que el mandatario fuera evacuado, cargaba con un arma larga al ser detenido por el Servicio Secreto presidencial.