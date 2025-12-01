El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una videollamada con militares desde su residencia en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 27 de noviembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una videollamada con militares desde su residencia en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 27 de noviembre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP).
Agencia EFE

Trump discutirá los próximos pasos sobre Venezuela en reunión con asesores, según medios
El presidente de EE.UU., , discutirá este lunes con sus asesores los próximos pasos relacionados con Venezuela en medio del amplio despliegue militar de Washington en el Caribe y su creciente presión sobre Caracas, un día después de confirmar una llamada con su homólogo venezolano, , informaron este lunes medios estadounidenses.

LEE: Los estrategas detrás del cerco a Maduro en Venezuela: ¿Quiénes dirigen la ofensiva naval y diplomática de EE.UU. en el Caribe?

La reunión tendría lugar en el Despacho Oval de la , según fuentes anónimas citadas por la cadena CNN, con la asistencia prevista de altos funcionarios de su gabinete, entre ellos los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Estas conversaciones se producen en un momento de incertidumbre en la región, tras la escalada en la retórica de Trump contra el Gobierno del país suramericano y su advertencia este fin de semana para pilotos y aerolíneas, a los que dijo que deben considerar “cerrado” el espacio aéreo venezolano y sus alrededores.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (Foto: EFE)
El mandatario estadounidense se negó a aclarar este domingo si su alerta significaba un ataque inminente en tierra venezolana, como parte de una expasión de la campaña antidrogas que su Ejército lleva a cabo en aguas del Caribe y el Pacífico, con ataques a una veintena de supuestas lanchas al servicio del y la muerte de más de 80 tripulantes.

Trump sí confirmó una llamada telefónica con Maduro, aunque se negó a dar detalles de la conversación.

El intercambio entre ambos líderes habría ocurrido la semana pasada para acordar una posible reunión en , aunque el diálogo no resultó en planes concretos, según reportes del diario The New York Times con base en fuentes anónimas.

La reunión de este lunes entre Trump y sus asesores también coincide con el aumento del escrutinio en el Congreso sobre la legalidad de los ataques estadounidenses a las supuestas embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

MÁS: Macron tras reunirse con Zelensky: “Ucrania es la única que puede decidir sobre su territorio”

Comisiones bipartidistas dan los primeros pasos para investigar si el secretario de Guerra Hegseth habría cometido supuestos crímenes de guerra al ordenar un segundo ataque mortal para rematar a sobrevivientes de una lancha venezolana en aguas caribeñas, según reportes de The Washington Post.

Hegseth ha calificado la información de falsa y Trump ha defendido a su secretario de Guerra, asegurando que cree su versión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)
