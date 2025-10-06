El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación durante un evento improvisado en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 6 de octubre de 2025. (Foto de EFE/EPA/Aaron Schwartz)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación durante un evento improvisado en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 6 de octubre de 2025.
Trump dispuesto a invocar Ley de insurrección para desplegar al ejército en Estados Unidos
Trump dispuesto a invocar Ley de insurrección para desplegar al ejército en Estados Unidos

Trump dispuesto a invocar Ley de insurrección para desplegar al ejército en Estados Unidos

Donald Trump dijo el lunes que estaría dispuesto a invocar la Ley de insurrección, que permite al presidente de Estados Unidos desplegar tropas federales para sofocar una rebelión, como parte de sus medidas contra ciudades gobernadas por demócratas.

Tenemos una ley de insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. La declaración se produce luego de que los estados liderados por demócratas de Illinois y Oregón emprendieron acciones legales para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional que ordenó el republicano.

Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos detuvieran, claro que lo haría”, agregó.

