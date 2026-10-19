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Resumen

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El presidente Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
El presidente Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que está dispuesto a reunirse con sus homólogos de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en medio de los rumores sobre una posible cumbre sin el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.

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