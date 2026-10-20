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Resumen

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Agentes de seguridad escoltan hacia el exterior a un manifestante mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en un mitin de campaña en Greenville, Carolina del Norte, el 20 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
Agentes de seguridad escoltan hacia el exterior a un manifestante mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en un mitin de campaña en Greenville, Carolina del Norte, el 20 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

Dos manifestantes interrumpieron este martes el mitin electoral del presidente, Donald Trump, en Greenville, Carolina del Norte, y ambos fueron expulsados por el equipo de seguridad, mientras pedía el voto en un estado clave en la búsqueda de mantener control del Senado.

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