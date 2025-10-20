Donald Trump duda que Ucrania pueda ganar la guerra contra Rusia

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el lunes que duda que Ucrania pueda derrotar a Rusia en la guerra. Sus comentarios añadieron una nueva capa de escepticismo hacia Kiev mientras planea reunirse nuevamente en las próximas semanas con el presidente ruso Vladímir Putin para conversaciones cara a cara en Budapest, Hungría, sobre el fin de la guerra.

“ Podrían ganarla. No creo que lo hagan, pero podrían ganarla ”, expresó Trump a los periodistas el lunes al inicio de una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El mes pasado, Trump revirtió su añeja posición de que Ucrania tendría que ceder territorio para poder recuperar todo el que ha perdido ante Rusia.

Pero después de una larga llamada con Putin la semana pasada, seguida de una reunión con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, Trump cambió otra vez y pidió a Kiev y Moscú que “se detengan donde están” y pongan fin a su brutal guerra.

Cuando se le preguntó el lunes sobre su opinión sobre la posición de Kiev, Trump ofreció una evaluación sombría sobre el tema. Añadió: “Nunca dije que ganarían. Dije que podrían. Cualquier cosa puede pasar. La guerra es algo muy extraño”.

La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron el lunes 20 de octubre la prohibición de importar gas natural ruso al bloque a partir de finales de 2027, durante una reunión de los ministros de Energía celebrada en Luxemburgo. (AFP)

El lunes temprano, Zelensky dijo que durante la reunión en la Casa Blanca, Trump le informó que la demanda maximalista de Putin, de que Ucrania ceda la totalidad de sus regiones orientales de Donetsk y Lugansk, no había cambiado.

Aún así, Zelensky describió la reunión como “positiva”, a pesar de que Trump también rechazó su solicitud de misiles de crucero Tomahawk de largo alcance.

En comentarios públicos en las semanas previas a su reunión con Zelensky, Trump parecía entusiasmarse con la posibilidad de enviar los Tomahawks, lo que permitiría a las fuerzas ucranianas atacar más profundamente en territorio ruso.

Pero el tono del líder estadounidense cambió después de su última llamada con Putin y dejó en claro que era reacio a enviar a Ucrania el sistema de misiles, al menos por el momento.

“En mi opinión, no quiere una escalada con los rusos hasta que se reúna con ellos”, dijo Zelensky a los periodistas el domingo.

Zelensky también expresó su escepticismo sobre la propuesta de Putin de intercambiar parte del territorio que posee en las regiones de Kherson y Zaporizhzhia si Ucrania entrega Donetsk y Lugansk, diciendo que la propuesta no estaba clara. Las regiones de Donetsk y Lugansk conforman el Donbás.

El líder de Ucrania dijo que Trump finalmente apoyó una congelación a lo largo de la línea del frente actual.

“Compartimos la perspectiva positiva del presidente Trump si conduce al fin de la guerra”, dijo Zelensky, citando “muchas rondas de discusión durante más de dos horas con él y su equipo”.

Zelensky fue diplomático sobre su reunión con Trump a pesar de los informes de que enfrentó presiones para aceptar las demandas de Putin. La reunión siguió a la desastrosa disputa en la Oficina Oval el 28 de febrero, cuando el presidente ucraniano fue regañado en la televisión en vivo por no estar agradecido por el apoyo de Estados Unidos.

Zelensky dijo que espera que la reunión de Trump en las próximas semanas con Putin en Hungría, que no apoya a Ucrania, allane el camino para un acuerdo de paz.

Zelensky dijo que no lo invitaron, pero indicó que lo consideraría si el formato de las conversaciones fuera justo para Kiev.

También criticó al primer ministro húngaro, Viktor Orban, diciendo que no cree que un primer ministro “que bloquea a Ucrania en todas partes pueda hacer algo positivo por los ucranianos o incluso proporcionar una contribución equilibrada”.

Zelensky aseguró que todas las partes se han “acercado” a un posible final de la guerra.

“Eso no significa que definitivamente terminará, pero el presidente Trump ha logrado mucho en Oriente Medio, y montando esa ola quiere poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania”, agregó.

Ucrania espera comprar 25 sistemas de defensa aérea Patriot a empresas estadounidenses utilizando activos rusos congelados y la asistencia de socios, pero Zelensky dijo que adquirirlos requeriría tiempo debido a las largas esperas de producción. Dijo que habló con Trump sobre la ayuda para obtenerlos más rápidamente, potencialmente de socios europeos.

Zelensky dijo que Estados Unidos está interesado en proyectos bilaterales de gas con Ucrania, incluida la construcción de una terminal de gas natural licuado en la ciudad portuaria sureña de Odesa. Otros proyectos de interés incluyen los relacionados con la energía nuclear y el petróleo.

