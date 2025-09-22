El presidente Donald Trump habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/FRANCIS CHUNG)
Trump echa mano de rumores sobre el autismo: "en Cuba no tienen porque no tienen Tylenol"
El presidente estadounidense, , dijo que hay rumores de que en virtualmente no hay autismo” porque no tienen dinero para consumir (marca más popular de paracetamol), en un esfuerzo por probar la decisión de su Administración de vincular el consumo de este compuesto con el .

Hay un rumor, que no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol (paracetamol) porque no tienen dinero para ello y virtualmente no tienen autismo. Y hay otras partes del mundo que no tienen Tylenol y no tienen autismo. Eso ya dice mucho”, explicó este lunes en una intervención el presidente estadounidense.

Francisco Sanz
Trump anunció que su Administración recomendará limitar al máximo el consumo de paracetamol en mujeres embarazadas por la supuesta vinculación con el aumento de la incidencia de autismo en el país: “¡no lo consuman!”, aseveró.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) cambiará las advertencias en el paracetamol en todo el país para alertar sobre un supuesto riesgo de autismo por su consumo, pese a que no hay pruebas claras que vinculen a ese medicamento para tratar el dolor o la fiebre común y cuyo consumo está ampliamente extendido sin receta.

Consumir Tylenol durante el embarazo puede estar asociado a un mayor riesgo de autismo. Así que el Tylenol no es bueno y no es bueno por esta razón, estamos recomendando seriamente que las mujeres limiten en uso del Tylenol durante el embarazo a no ser que sea médicamente necesario”, insistió Trump, que compareció acompañado de su secretario de Salud, Robert F. Kenney Jr., un escéptico de las vacunas.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

