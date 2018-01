El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ufanó de tener un botón nuclear más grande y más poderoso que el que tiene el líder norcoreano Kim Jong-un, aunque en realidad el mandatario no posee físicamente un botón.



"¿Podría alguien dentro de su débil y hambriento régimen informarle que yo también tengo un Botón Nuclear, pero que el mío es mucho más grande y más poderoso, y que el mío sí funciona?”, escribió el mandatario en Twitter.

El Comercio conversó al respecto con el filósofo y psicoanalista Carlos de la Puente, quien analiza qué dice el incidente sobre la personalidad de Trump.

—Trump ha escrito que él tiene un botón mucho más grande y poderoso que el de Kim Jong-un.

Pues eso revela una personalidad infantil y dominada por complejos muy primarios. Es inaudito que algo tan serio como la política exterior de EE.UU. pueda suscitar este tipo de expresiones, sobre todo con armas atómicas de por medio.

—Con Trump ya nada asombra...

Asombra que en un asunto tan delicado no haya más controles institucionales, sobre todo desde el Gobierno Estadounidense, para que estas expresiones no se hagan tan públicas. Y aunque ya no estamos tan sorprendidos, asombra la personalidad tan regresiva o primitiva de Trump.

—Varios medios aluden a la fijación de Trump por el tamaño. ¿Qué revela ello?

Hace 30 años un psicoanalista te hubiera hablado del complejo de castración y del tamaño del pene. Hoy sabemos que esa fijación se refiere más a un sentimiento de inferioridad. La pequeñez es una inferioridad no solo física sino también moral, y Trump la ha mostrado a lo largo de su vida.

—¿Qué ejemplos tiene?

Cuando casi nadie lo conocía dijo que pudo tener una chance de salir con Lady Di, un discurso típico de adolescente. Cuando asumió, dijo que más gente había ido a su investidura que a la de Obama, lo cual era maliciosamente falso. Eso revela una personalidad que se siente inferior. Los egos colosales son, las más de las veces, egos muy frágiles.

—En un artículo usted hablaba del daño que Trump le viene haciendo a la democracia. ¿Cuánto más daño puede causar?

Es una buena pregunta, nadie lo puede predecir. Sabíamos que Trump iba a lesionar las instituciones de la democracia liberal, pero hay gente en los medios y en el Gobierno mismo que lo están enfrentando. Creo que también en el Partido Republicano se le están volteando un poco, pero a lo mejor ahí está mezclado el deseo.