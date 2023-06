La cadena de noticias CNN publicó en exclusiva la grabación de audio de una reunión de Donald Trump en Bedminster, Nueva Jersey, donde reconoce tener en su poder documentos que él no desclasificó cuando era presidente de Estados Unidos. Se trata de una prueba clave que está en poder del fiscal especial Jack Smith, quien acusó al magnate en junio de 37 delitos federales por el mal manejo de documentos secretos.

La grabación es del 21 de julio del 2021, cuando Trump ya no era presidente. Se dio durante una reunión del exmandatario con personas que trabajaban en las memorias de Mark Meadows, quien fue su secretario general de la Casa Blanca.

Específicamente, de acuerdo con la acusación del fiscal, Trump mostró información clasificada sobre un plan de ataque contra Irán a un escritor, a un editor y a dos miembros del personal del magnate. Estas personas no tenían la autorización de seguridad correspondiente para acceder a documentos clasificados.

El ex presidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano, Donald Trump, hace gestos después de pronunciar un discurso en Washington, DC, el 24 de junio de 2023. (EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS). / MICHAEL REYNOLDS

En el audio de dos minutos, se oye un movimiento de papeles mientras Trump habla de un documento “altamente confidencial”. “Estos son los documentos”, dice, mientras discute los planes de ataque del Pentágono, indica CNN.

“Cuando era presidente podría haberlos desclasificado, pero ahora ya no puedo”, reconoce Trump en el audio.

Trump y sus asistentes también bromean sobre el tema de los correos electrónicos de Hillary Clinton, que en el pasado fue motivo de investigación.

“Hillary imprimía eso todo el tiempo, ya sabes, sus correos electrónicos privados”, dice un miembro del personal de Trump.

“No, se lo enviaba a Anthony Weiner”, responde Trump, refiriéndose al excongresista demócrata, lo que provocó risas en la sala, indicó CNN.

CNN recordó que la semana pasada Trump dijo en una entrevista con Fox News que no tenía ningún documento clasificado con él.

“No había ningún documento. Era una gran cantidad de papeles y todo lo demás sobre Irán y otras cosas... Y se pudo haber retenido o no, pero eso no era un documento. No tenía un documento, per se. No había nada que desclasificar. Eran historias de periódicos, historias de revistas y artículos”, sostuvo.

Parte del diálogo Ya no puedo desclasificarlo La grabación que a la que accedió CNN comienza cuando Trump afirma que “estas son personas malas y enfermas”, mientras que un asistente sostiene que hubo un “golpe” contra Trump. “Como cuando Milley dice: ‘Oh, vas a intentar dar un golpe’. No, estaban tratando de hacer eso incluso antes de que tu juramentaras”, sostiene uno de los miembros del personal de Trump. En el audio se nota que se están mezclando documentos, cuando Trump les dice a los asistentes que tiene un ejemplo para mostrarles. “Dijo que yo quería atacar a Irán, ¿no es increíble?”, asegura Trump. “Tengo una gran pila de documentos, esto acaba de surgir. Miren. Este era él. Me presentaron esto, esto es extraoficial, pero me entregaron esto. Este era él. Este era el Departamento de Defensa y él”, añade. “Estaba pensando, porque estábamos hablando de eso. Y sabes, él dijo: ‘Él quería atacar a Irán, y qué…’”, dice Trump. “Estos son los documentos”, continúa Trump. “Esto fue hecho por los militares y me lo dieron a mí”, sostiene Trump. “Miren, como presidente podría haberlo desclasificado. Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto”, manifiesta. “Ahora tenemos un problema”, dice un asistente. “¿No es interesante?”, sigue Trump.

En la misma entrevista Trump defendió su actuación respecto a los documentos y justificó su negativa a devolverlos porque estaban en unas cajas que quería revisar para comprobar si contenían artículos personales.

“En mi caso, me llevé todo prácticamente con las prisas, pero hubo gente que empacó y nos fuimos. Y tenía ropa allí, tenía toda clase de artículos personales allí, muchas, muchas cosas... Tenía todo el derecho a tener esas cajas”, dijo.

En agosto de 2022, hubo un gran despliegue de seguridad en Mar a Lago debido al allanamiento realizado por el FBI.

Acusado por 37 delitos

A inicios de junio, el fiscal especial Jack Smith acusó a Trump de 37 delitos federales por el mal manejo de documentos secretos que fueron hallados por el FBI en su casa de Mar-a-Lago, en Florida, el 8 de agosto del 2022.

De todos los cargos, 31 son por retener deliberadamente documentos relacionados con la defensa de Estados Unidos y el resto por obstruir a la justicia y ocultar “de manera corrupta” documentos o registros.

Durante su presentación ante un juez federal en Florida, el exmandatario se declaró inocente.

En la acusación fiscal se consigna que a los asistentes al encuentro en Bedminster se les mostró información clasificada sobre un plan de ataque contra Irán.

De acuerdo con el fiscal Jack Smith, en la casa de Trump se hallaron alrededor de 300 archivos clasificados. De estos, varios estaban etiquetados como ultrasecretos.

Cajas con documentos en un baño y una ducha en Mar-a- Lago, el club privado del expresidente. (AFP). / HANDOUT

En numerosos de esos documentos hay información sobre las capacidades armamentísticas de Estados Unidos y de sus aliados, según la acusación.

Basado en datos del gobierno, Univisión detalla que a lo largo de su presidencia Trump reunió periódicos, recortes de prensa, cartas, notas, tarjetas, fotografías, documentos oficiales y otros materiales en cajas de cartón que guardó en la Casa Blanca.

El 20 de enero del 2021, cuando Joe Biden ya había jurado como presidente de Estados Unidos, Trump ordenó que decenas de cajas fueran llevadas a su residencia de Mar-a-Lago.

“Desde enero hasta el 15 de marzo del 2021, algunas de las cajas de Trump se almacenaron en el White and Gold Ballroom de Mar-a-Lago, en el que se llevaron a cabo eventos y reuniones. Las cajas de Trump estuvieron durante un tiempo apiladas en el escenario del salón de baile”, dice la acusación fiscal.

En mayo del 2021, Trump pidió que llevaran algunas de las cajas a su residencia de verano en The Bedminster Club, en Nueva Jersey.