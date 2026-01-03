Trump: “El dictador Maduro finalmente ha sido derrocado en Venezuela, el pueblo es libre”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este sábado que “el dictador y terrorista” Nicolás Maduro “finalmente ha sido derrocado en Venezuela” y celebró que el pueblo de ese país suramericano “será libre” tras la captura del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses.

“Vamos a hacer que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente, seguro y vamos a hacer que muchos venezolanos que viven en Estados Unidos estén muy felices. Han sufrido. Se les ha privado de mucho. Ya no van a sufrir más”, dijo Trump.

Trump anunció, tras la captura de Nicolás Maduro, que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición “segura” y “apropiada”.

“Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, dijo durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

“Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata, porque de eso se trata”, agregó el mandatario.

Esta imagen publicada en la cuenta de Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump el 3 de enero de 2026 muestra lo que, según el presidente Trump, es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima después de que el ejército estadounidense lo capturara el 3 de enero de 2026. Foto: Truth Social / Donald Trump / AFP / HANDOUT

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere “paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país”.

En una operación sin precedentes y conducida de madrugada, las fuerzas estadounidenses se infiltraron en Venezuela, arrestaron al presidente, Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladan ahora en un buque militar norteamericano hacia Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.