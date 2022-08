El expresidente de Estados Unidos Donald Trump informó este lunes que autoridades del FBI realizó un allanamiento en su casa en Palm Beach, en Florida. El exmandatario afirmó también que los agentes abrieron una caja fuerte y calificó el episodio como un acto de “mala conducta procesal”.

“Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”, dijo en un comunicado publicado en su red social Truth, y consideró: “Es un ataque de los demócratas de la izquierda radical que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024″.

El magnate y expresidente estadounidense no se encontraba en su residencia de Mar-a-Lago durante el allanamiento. Según reveló la cadena CNN, citando fuentes informadas, el expresidente estuvo en el Trump Tower de Nueva York.

Las autoridades se encuentran frente a Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump, en medio de informes de que el FBI ejecutó una orden de allanamiento. (EFE/EPA/JIM RASSOL).

Las circunstancias del registro no están claras por el momento. Los portavoces del FBI y del Departamento de Justicia no devolvieron los mensajes enviados en busca de comentarios. “Después de colaborar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada’', dijo Trump en su comunicado.

El Departamento de Justicia ha estado investigando el hallazgo de 15 cajas con información clasificada que fueron llevadas a Mar-a-Lago una vez concluida la presidencia de Trump. Las leyes federales de Estados Unidos prohíben el traslado de documentos clasificados a lugares no autorizados, aunque es posible que Trump intente argumentar que, como presidente, era la máxima autoridad en materia de clasificación de información confidencial.

Aun no está claro si el registro del FBI estaba relacionado con esa investigación. La vocera del Departamento de Justicia, Dena Iverson, dijo que la agencia no tenía comentarios cuando se le preguntó si el fiscal general Merrick Garland había autorizado personalmente el procedimiento, según informaron medios locales.

El hecho se conoció el mismo día en que CNN difundió imágenes que revelarían dos ocasiones en las que el expresidente habría tirado documentos por el inodoro. La emisora sostuvo que, igual que en otras ocasiones, Trump “se burló” de las leyes sobre el mantenimiento de registros y aseguró que rompía documentos, borradores y memorandos después de leerlos.

Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump. (MANDEL NGAN / AFP).

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció la ampliación de una investigación sobre las acciones del expresidente y pidió a los Archivos que entregaran información adicional. Trump confirmó con anterioridad que había accedido a devolver ciertos registros a los archivos, calificándolo como “un proceso ordinario y rutinario.”

Al mismo tiempo, una investigación separada se relaciona con los intentos de los aliados de Trump de revocar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal también se ha intensificado en Washington.

Además, el fiscal de distrito en el condado Fulton, en Georgia, investiga si Trump y sus allegados intentaron interferir en las elecciones en ese estado, las cuales ganó Joe Biden.

Trump ha hecho de su club en Palm Beach su hogar desde que dejó la Casa Blanca en enero de 2021, pasa de forma habitual los veranos en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, porque Mar-a-Lago suele cerrar en mayo para el verano boreal.

Agencia AP, AFP y Reuters