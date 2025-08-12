El gobierno de Trump afirma haber arrestado a más de “300.000 migrantes” en Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses arrestaron a “más de 300.000 migrantes” en situación irregular en los seis primeros meses del gobierno del presidente Donald Trump, informó este martes la Casa Blanca.

Desde que regresó en enero al poder, el presidente republicano aplicó una política migratoria drástica, con redadas en tribunales, domicilios y lugares de trabajo, que ha desatado protestas.

Algunas oenegés denuncian las condiciones en los centros de detención de migrantes. En un informe Human Rights Watch (HRW) describe celdas superpobladas y migrantes que duermen en el suelo bajo luces de neón encendidas noche y día, privados de higiene básica.

En una rueda de prensa este martes en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt presumió de cifras.

“ Más de 300.000 criminales inmigrantes ilegales han sido arrestados en el interior de nuestro país en los primeros seis meses de esta administración ”, afirmó.

“Casi el 70% de estos arrestos son delincuentes extranjeros con cargos penales o condenas previas”, añadió.

La portavoz también destacó el número de cruces de migrantes sin visa en las fronteras con Estados Unidos.

En julio “los cruces ilegales han vuelto a caer a mínimos históricos”, dijo.

Según las cifras publicadas este martes por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), las autoridades han registrado “24.628 interceptaciones en todo el país”.

En la frontera con México hubo “4.601”, un 24% menos que el mínimo histórico anterior de junio (6.070) y un 92% menos que en julio de 2024 (56.400).

“Se hizo historia, otra vez. Las cifras no mienten: esta es la frontera más segura que jamás ha existido”, recalcó la secretaria de Seguridad Interior Kristi Noem, citada en un comunicado de la CBP.

Trump se fijó como objetivo llevar a cabo un número récord de expulsiones de migrantes en situación irregular.

Para facilitarlo, Noem anunció recientemente que eliminaba los límites de edad para entrar en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este martes ICE anunció en un comunicado haber “recibido oficialmente más de 100.000 solicitudes de estadounidenses patriotas que desean unirse” a sus filas para expulsar a “delincuentes extranjeros”.

