Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Tribunal de Inmigración de New York Federal Plaza, dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, el 17 de julio de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Tribunal de Inmigración de New York Federal Plaza, dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, el 17 de julio de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
El gobierno de Trump afirma haber arrestado a más de “300.000 migrantes” en Estados Unidos
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
El gobierno de Trump afirma haber arrestado a más de “300.000 migrantes” en Estados Unidos

El gobierno de Trump afirma haber arrestado a más de “300.000 migrantes” en Estados Unidos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las autoridades estadounidenses arrestaron a “más de 300.000 ” en situación irregular en los seis primeros meses del gobierno del presidente , informó este martes la Casa Blanca.

Desde que regresó en enero al poder, el presidente republicano aplicó una política migratoria drástica, con redadas en tribunales, domicilios y lugares de trabajo, que ha desatado protestas.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump quiere sacar a la gente sin hogar de la capital: ¿las cifras de criminalidad en Washington contradicen el discurso del presidente?

Algunas oenegés denuncian las condiciones en los centros de detención de migrantes. En un informe Human Rights Watch (HRW) describe celdas superpobladas y migrantes que duermen en el suelo bajo luces de neón encendidas noche y día, privados de higiene básica.

En una rueda de prensa este martes en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt presumió de cifras.

Más de 300.000 criminales inmigrantes ilegales han sido arrestados en el interior de nuestro país en los primeros seis meses de esta administración”, afirmó.

Casi el 70% de estos arrestos son delincuentes extranjeros con cargos penales o condenas previas”, añadió.

La portavoz también destacó el número de cruces de migrantes sin visa en las fronteras con Estados Unidos.

En julio “los cruces ilegales han vuelto a caer a mínimos históricos”, dijo.

Según las cifras publicadas este martes por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), las autoridades han registrado “24.628 interceptaciones en todo el país”.

En la frontera con México hubo “4.601”, un 24% menos que el mínimo histórico anterior de junio (6.070) y un 92% menos que en julio de 2024 (56.400).

Se hizo historia, otra vez. Las cifras no mienten: esta es la frontera más segura que jamás ha existido”, recalcó la secretaria de Seguridad Interior Kristi Noem, citada en un comunicado de la CBP.

MÁS INFORMACIÓN: El uso de la Guardia Nacional en ciudades para reforzar la seguridad no es nuevo con Trump

Trump se fijó como objetivo llevar a cabo un número récord de expulsiones de migrantes en situación irregular.

Para facilitarlo, Noem anunció recientemente que eliminaba los límites de edad para entrar en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este martes ICE anunció en un comunicado haber “recibido oficialmente más de 100.000 solicitudes de estadounidenses patriotas que desean unirse” a sus filas para expulsar a “delincuentes extranjeros”.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC