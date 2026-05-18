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El presidente estadounidense Donald Trump camina por el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 15 de mayo de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump camina por el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 15 de mayo de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia EFE

Una mayoría del 59 % de estadounidenses desaprueba la gestión del presidente, Donald Trump, al frente del país, frente al 37 % que lo respalda, mientras crece el rechazo a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y sus consecuencias económicas, según una encuesta publicada este lunes.

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