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Resumen

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Mira el preciso momento en el que el presidente Donald Trump fue evacuado de una cena de corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse disparos | Foto: Agencia AFP / Captura de video
Mira el preciso momento en el que el presidente Donald Trump fue evacuado de una cena de corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse disparos | Foto: Agencia AFP / Captura de video
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su esposa Melania y otros miembros del Gabinete estadounidense fueron evacuados el sábado del espacio donde se celebraba una cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse posibles disparos.