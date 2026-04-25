El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su esposa Melania y otros miembros del Gabinete estadounidense fueron evacuados el sábado del espacio donde se celebraba una cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tras escucharse posibles disparos.

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia de noticias EFE, las posibles detonaciones ocurrieron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, que fueron evacuados por miembros del Servicio Secreto poco después de escucharse los aparentes disparos.

El momento en el que Donald Trump fue evacuado por el Servicio Secreto

El presidente estadounidense Donald Trump fue visto saliendo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras varias explosiones en el hotel Washington Hilton de Washington, D.C. | Video: Mandel NGAN / AFP / DC POOL

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Las imágenes de televisión mostraron después a más miembros del Servicio Secreto desplegándose en la sala de baile y, tras unos minutos, comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora “el escenario de un crimen”, según detalló el periodista de EFE presente en la cena.

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