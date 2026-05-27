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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 27 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó de 7.500 a 17.500 el tope anual de refugiados en el país para poder acoger a hasta 10.000 sudafricanos blancos adicionales, según una decisión publicada el martes en el diario oficial, el Federal Register.

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