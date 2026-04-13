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Resumen

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Esta ilustración fotográfica muestra una imagen del presidente estadounidense Donald Trump en una pantalla y una imagen generada por IA que él mismo publicó en su plataforma Truth Social, donde se representa como Jesucristo tras criticar al papa León XIV. (Mandel NGAN / AFP).
Esta ilustración fotográfica muestra una imagen del presidente estadounidense Donald Trump en una pantalla y una imagen generada por IA que él mismo publicó en su plataforma Truth Social, donde se representa como Jesucristo tras criticar al papa León XIV. (Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eliminado este lunes de su cuenta en la red Truth Social la imagen que había publicado un día antes en la que aparecía representado como Jesús tras una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos habitualmente afines al mandatario.

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