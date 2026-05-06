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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 23 de abril de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 23 de abril de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este miércoles al fundador de la CNN, Ted Turner, tras conocer su fallecimiento, y cargó contra la cadena por volverse “woke” y destruir “su criatura”.

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