Trump elogia al fallecido Jesse Jackson, un “buen hombre, con mucha personalidad y coraje”

El reverendo Jesse Jackson pronuncia un discurso en la protesta "Campaña de los Pobres, un Llamado Nacional a un Renacimiento Moral" en el Capitolio de los Estados Unidos, el 21 de mayo de 2018. (EFE/EPA/SHAWN THEW).
/ SHAWN THEW
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió este martes al fallecido reverendo Jesse Jackson, un “buen hombre” de personalidad arrolladora al que aseguró conocer bien, e insistió en que a pesar de las “falsas” acusaciones de racismo en su contra, siempre mantuvo una buena relación con el veterano activista afroestadounidense.

