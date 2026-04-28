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Donald Trump aplaude tras un discurso del rey Carlos III durante una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026. (Henry Nicholls / AFP)
Donald Trump aplaude tras un discurso del rey Carlos III durante una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026. (Henry Nicholls / AFP)
/ HENRY NICHOLLS
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este martes la intervención del rey Carlos III ante el Congreso estadounidense y afirmó que logró lo que él nunca pudo: “que los demócratas se pusieran de pie”.

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