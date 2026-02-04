Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028 pero evita respaldar a uno de ellos

Escuchar
Fotografía de archivo del vicepresidente de EE.UU., JD Vance (i), junto al secretario de Estado, Marco Rubio (d), posibles sustitutos políticos de Donald Trump. Foto: EFE/EPA/Ken Cedeno

Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este miércoles que una fórmula electoral para 2028 integrada por su vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, sería “difícil de vencer”, aunque evitó pronunciarse sobre quién debería liderar la eventual candidatura republicana.

