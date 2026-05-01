Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina hacia el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026. (Henry Nicholls / POOL / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina hacia el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026. (Henry Nicholls / POOL / AFP)
/ HENRY NICHOLLS
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó este viernes las sanciones contra el Gobierno de Cuba, que van dirigidas contra cualquier persona “extranjera o estadounidense” que opere en sectores vitales para el ingreso de divisas en la isla.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.