Los demócratas acusaron al presidente Donald Trump de comprometer la seguridad de Estados Unidos, e incluso de enriquecerse, al presionar el regreso de Jensen Huang a la dirección del gigante de los semiconductores Nvidia.

El mandatario estadounidense alabó el lunes la decisión “correcta y justa” de reincorporar a Huang, tras ser destituido por su relación extramarital con una presunta espía china que habría ayudado a empresas de Beijing a adquirir chips para el desarrollo de la inteligencia artificial.

MIRA AQUÍ: Trump cuelga meme de Jensen Huang que recrea el intento de asesinato del republicano en campaña

El caso se inscribe en la intensa rivalidad entre Estados Unidos y China por el dominio en este campo.

Trump admitió que ejerció una presión directa para que el directivo retomara su cargo.

El próximo líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó en un comunicado la que consideró una decisión “indefendible, irresponsable e incomprensible”.

“No permitiremos que la Administración Trump utilice la seguridad nacional de Estados Unidos con fines de enriquecimiento personal”, aseguró el legislador.

Las acciones de Nvidia repuntaron con fuerza en la bolsa tras el regreso de Huang a la empresa, lo que a su vez alimentó las sospechas de corrupción de Trump, quien ha realizado numerosas operaciones bursátiles desde que inició su segundo mandato el año pasado.

“El presidente ya ha ganado más de 60 millones de dólares con las acciones de Nvidia y hoy ha obtenido aún más al propiciar personalmente el regreso de Huang”, denunció en X la senadora Elissa Slotkin.

Huang habría sostenido una relación con una espía al servicio de una empresa china que adquirió chips de Nvidia para el desarrollo de la IA, burlando las prohibiciones impuestas por Estados Unidos, según el New York Times.

Trump consideró que esta relación podría haber impactado favorablemente el valor de Nvidia.

MÁS INFORMACIÓN: Junta de Nvidia anuncia la reincorporación de Jensen Huang como director general y presidente

“¡El sexo vende, amigos!”, exclamó el presidente en una entrevista con la cadena CNBC.

Entre los republicanos que apoyan a Trump también se escucharon críticas por su apoyo a Huang.

“El consejo de administración de Nvidia asumirá el riesgo de contratar a un director ejecutivo que perfectamente podría ser condenado en Estados Unidos y en el extranjero (...), pero el riesgo para la seguridad nacional se traslada al Ejército y a los ciudadanos estadounidenses”, señaló el senador Kevin Cramer.

VIDEO RECOMENDADO

El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia anunció la apertura de una investigación independiente sobre una presunta operación china de espionaje al cofundador y presidente ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, que Beijing niega. (AFP)

SOBRE EL AUTOR