00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump en el marco de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT
El presidente estadounidense Donald Trump en el marco de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, en el centro-este de Francia, el 15 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/LUDOVIC MARIN / POOL MAXPPP OUT
Por Agencia EFE

El presidente Donald Trump ensalzó este sábado la grandeza de Estados Unidos en el discurso central de los festejos por los 250 años de la Independencia del país, en una aparición demorada por el mal tiempo en la que aseguró que nadie podrá emular el poderío de la nación norteamericana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.