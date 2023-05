Opinión

La polarización en Estados Unidos favorece a Trump

Francisco Belaunde Matossian, analista internacional





Lo que pasa con Trump y la interna del Partido Republicano tiene mucho que ver con el tipo de elección que hay en Estados Unidos. Él puede perder en el voto popular, pero puede dar pelea y ganar en los estados clave, que son los que finalmente definen la elección.

Entonces, una vez ganada la nominación él puede centrarse en su electorado más fiel e intentar triunfar en esos estados claves, porque Trump es capaz de movilizar a mucha gente, de hacer que vayan a votar.

Sus dificultades legales, que se van acumulando, sí son un problema, incluso ello podría ser peor en las próximas semanas si se define la investigación que tiene en Georgia.

Ahora, el hecho de que los problemas legales de Trump, incluida la condena por abuso sexual, no signifiquen el fin de su carrera política, como le ha pasado a otros, tiene mucho que ver con la polarización que hay en Estados Unidos. Trump ha generado un tipo de lealtad rayando con el fanatismo. Así, para una parte del electorado estadounidense no importa si él enfrenta dificultades legales, porque igual van a decir que no hay nada y que todo tiene una motivación política, que los temas legales en el fondo son maniobras políticas de los demócratas, algo que el mismo Trump repite de manera continua.

En cuanto a sus rivales republicanos, no lo critican porque no quieren chocar con este electorado muy fiel a Trump. No quieren confrontarlo directamente. Solo hubo críticas cuando quedó debilitado tras las últimas elecciones legislativas porque los candidatos que promovió perdieron. Pero frente a los temas judiciales se quedan callados porque no quieren que los señalen de estar favoreciendo a los demócratas al criticarlo.