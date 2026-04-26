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Donald Trump es sacado del escenario por el Servicio Secreto tras un tiroteo durante un mitin en Butler, Pensilvania. (EFE/EPA/DAVID MAXWELL).
Donald Trump es sacado del escenario por el Servicio Secreto tras un tiroteo durante un mitin en Butler, Pensilvania. (EFE/EPA/DAVID MAXWELL).
/ DAVID MAXWELL
Por Agencia EFE

Casi dos siglos después de que un pistolero fallara dos veces sus disparos contra Andrew Jackson en los corredores del Capitolio, la sombra del magnicidio sigue sobrevolando la política estadounidense. El presidente Donald Trump ha sido objeto de tres atentados en los últimos dos años, una cifra sin precedentes en la historia moderna del país.

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