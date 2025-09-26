El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Jardín Sur de la Casa Blanca antes de subir al Marine One en Washington, D.C., EE. UU., el 26 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/KENT NISHIMURA / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Jardín Sur de la Casa Blanca antes de subir al Marine One en Washington, D.C., EE. UU., el 26 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/KENT NISHIMURA / POOL
/ KENT NISHIMURA / POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
“Es por justicia”: dice Trump al negar que imputación al exjefe del FBI sea por venganza
Resumen de la noticia por IA
“Es por justicia”: dice Trump al negar que imputación al exjefe del FBI sea por venganza

“Es por justicia”: dice Trump al negar que imputación al exjefe del FBI sea por venganza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , negó este viernes que la imputación del exdirector del FBI, , sea por venganza y aseguró que “es por justicia”.

“Es por justicia. De verdad, esto no es una cuestión de venganza. No se puede permitir que esto siga ocurriendo”, aseguró Trump, preguntado por los periodistas a su salida de la Casa Blanca para dirigirse a un torneo de golf en Nueva York.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

El mandatario definió a Comey como una persona “enferma” y de la “izquierda radical”: “Es un policía corrupto. Siempre ha sido un policía corrupto. Todos lo saben”, agregó.

PUEDES VER: Trump anuncia aranceles a medicamentos, camiones y materiales para el hogar en Estados Unidos

por delitos de declaración falsa y obstrucción, cargos presentados por el Departamento de Justicia, días después de que Trump instara a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra sus oponentes políticos.

En concreto, se le acusa de mentir al Congreso durante su comparecencia en septiembre de 2020, cuando negó ser el responsable de la filtración de información a la prensa sobre la .

“El único problema es que él no pensó que lo atraparían, y lo atraparon”, dijo Trump.

El exdirector del FBI, James Comey; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Alex EDELMAN / Saul LOEB / AFP)
El exdirector del FBI, James Comey; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Alex EDELMAN / Saul LOEB / AFP)

“Mintió. Mintió en muchas cosas, pero esta fue muy importante. Él pudo haber dicho, bueno, tal vez, o no me acuerdo, pero no dijo eso”, aseguró el mandatario.

Minutos antes, el republicano en su red social, Truth Social, donde se refirió a él como “un destructor de vidas” y apuntó que deberá pagar un “precio muy alto” por sus mentiras.

Comey por su parte, defendió su inocencia y llamó a los estadounidenses a no vivir con miedo: “Me duele el corazón por el , pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal, y soy inocente, así que tengamos un juicio y mantengamos la fe”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC