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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, asistieron a la noche de estreno de "Chicago" en el Kennedy Center de Washington, D.C., el 31 de marzo de 2026. (Ken CEDENO / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, asistieron a la noche de estreno de "Chicago" en el Kennedy Center de Washington, D.C., el 31 de marzo de 2026. (Ken CEDENO / AFP)
/ KEN CEDENO
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes algunos abucheos del público en el Kennedy Center, el principal teatro de Washington, al que acudió junto a la primera dama, Melania Trump, para asistir a un musical.

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