El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una ceremonia de la Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca el 2 de marzo de 2026, en Washington, DC. (SAUL LOEB / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue visto este lunes con una mancha roja en el cuello, que según su médico se debe a un tratamiento “preventivo”.

