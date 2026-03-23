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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas sobre la guerra de Irán el 23 de marzo de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas sobre la guerra de Irán el 23 de marzo de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “decidido” a acabar con la guerra en Ucrania, según declaró este lunes el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

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