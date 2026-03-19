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El diseño de la moneda de oro conmemorativa del 250 aniversario de Estados Unidos, frente a una pantalla que muestra al presidente estadounidense Donald Trump, el 19 de marzo de 2026. (Chris DELMAS / AFP)
El diseño de la moneda de oro conmemorativa del 250 aniversario de Estados Unidos, frente a una pantalla que muestra al presidente estadounidense Donald Trump, el 19 de marzo de 2026. (Chris DELMAS / AFP)
/ CHRIS DELMAS
Por Agencia AFP

Una comisión dio luz verde el jueves a la iconografía de una moneda de oro conmemorativa con la figura del presidente Donald Trump, que será acuñada con motivo del 250º aniversario de Estados Unidos.

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