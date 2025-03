La orden fue emitida por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, al Comando Cibernético. Esta nueva disposición se dio antes de la visita del presidente ucraniano, pero no se conoce cuál es el alcance ni su tiempo de duración.

El diario The New York Times, uno de los medios periodísticos que reveló la orden, señala que esta medida no ha sido explicada públicamente y forma parte de una reevaluación más amplia de todas las operaciones contra Rusia. La cadena de noticias CNN también publicó la información, citando a fuentes de alto rango estadounidenses.

Para el analista internacional Roberto Heimovits, se trata de un caso que sorprende. Por un lado, porque dichas operaciones están rodeadas de secretismo, y “es sorprendente que hayan reconocido, o por lo menos que se haya filtrado, que lo están haciendo”.

Además, también se conoce que el gobierno de Vladimir Putin está constantemente en ofensiva contra Estados Unidos y Europa, por lo que “no se entiende qué ha obtenido Estados Unidos a cambio de darle esta ventaja a Rusia”.

“Durante muchos años Estados Unidos ha supuesto que Rusia es un rival geopolítico. Ahora, de la noche a la mañana, el nuevo gobierno de Trump asume que Rusia es un amigo, que ya no es un rival. Se trata de un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos , y nadie sabe en qué está basado este cambio. No se conoce ningún documento del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ya que es el encargado de la gran estrategia”, indicó Heimovits en comunicación con El Comercio.

Además… ¿Qué es el Comando Cibernético de Estados Unidos? Fue creado el 21 de mayo del 2010, tras la fusión de dos oficinas de ciberseguridad. Según su página web, opera globalmente en tiempo real contra adversarios decididos y capaces."Su misión es dirigir, sincronizar y coordinar la planificación y las operaciones en el ciberespacio para defender y promover los intereses nacionales en colaboración con socios nacionales e internacionales". Además, defiende a la nación de ciberataques importantes. El general Timothy D. Haugh es el actual comandante.

Antonio Ocampo, profesor en ciberseguridad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señaló que hay dos lecturas también en la medida de Estados Unidos. En primer lugar, “se evita de alguna manera que esto escale de manera descontrolada” , ya que se puede poner en riesgo centrales nucleares o sistemas financieros, incluso con afectaciones a nivel mundial.

Por otro lado, la defensa cibernética hoy en día es prioritaria.

“En el contexto bélico en general, un país siempre debe blindar sus sistemas ante posibles represalias, ya que en el caso de un ciberataque, a diferencia de lo que ocurre en el entorno físico, no se diferencia entre lo militar y lo civil”, explicó a este Diario.

Es decir, mientras que en el campo real existe un lineamiento ético de no atacar a civiles y tener blancos militares, un ciberataque puede afectar a sistemas interconectados que no engloba solo a un país.

Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. (Foto: AFP).

Rusia y los ciberataques

Ocampo indicó que Rusia está entre las tres potencias cibernéticas más peligrosas del mundo, junto a China y Corea del Norte.

En el caso de dicho país, se caracteriza la participación de grupos que están vinculados a la inteligencia rusa, y que incluso estarían subvencionados por el gobierno. “O hay otros grupos que, de cierta manera, actúan como unos mercenarios y que se les suele denominar hacktivistas, es decir, de que tienen una ideología y basado en eso actúan, pero de manera independiente. En el mundo físico, por ejemplo, podría ser un sicario”, explicó.

APT29, o también conocido como Cozy Bear, es uno de los grupos de hacker rusos vinculados al gobierno de Vladimir Putin, al igual que Sandworm. Entre los hacktivistas se encuentra el grupo Killnet. Los ataques más usados son el ransomware (o secuestro de datos); el phishing dirigido, que implica la suplantación de la identidad, y también la desinformación masiva.

“Ya se ha visto en elecciones pasadas, por ejemplo, en la del 2016 cuando sale elegido Donald Trump, y de hecho hubo investigación sobre eso, es que a su adversario [Hillary Clinton] le sacaron alguna desinformación que trataba de reducir su popularidad. Entonces, al día de hoy hay muchos mecanismos que llevan a desinformar a las personas. Y esto se ha dado en la misma guerra de Ucrania” , explica Ocampo. Dicha información se replica en redes sociales hasta hacerse viral.

Medida podría ser una nueva señal de acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. (Foto: AFP)

¿Está en riesgo Estados Unidos?

Tras esta polémica medida, el analista internacional Roberto Heimovits consideró que directamente no hay un riesgo porque la primera potencia del mundo tiene su parte defensiva.

Sin embargo, “si Rusia ya no se tiene que preocupar de defenderse de ciberataques americanos, entonces puede dedicarle más tiempo a sus propias operaciones cibernéticas ofensivas” . Es decir, el riesgo se vuelve indirecto. Estados Unidos se hace vulnerable.

Ciberespacio: un campo de batalla

Con más de dos décadas avanzando en el siglo XXI, el mundo ya no es el de antes, y tampoco la guerra.

Ocampo considera que los ciberataques son más peligrosos que las armas convencionales. “El ciberespacio se convierte en un campo de batalla, en paralelo a lo que sucede en el campo físico. Esto nos permite desestabilizar gobiernos, sabotear infraestructuras críticas, o inclusive la manipulación de la opinión pública mediante desinformación”, detalló.

Los objetivos pueden tener varios matices. Explicó que lo primero que se busca es la desestabilización política (incluso con información falsa), también se busca daño económico, el espionaje a sectores industriales, sembrar caos a través de la guerra sicológica, y el sabotaje a infraestructura como sistemas de salud, de electrificación o agua potable.

Un cibercriminal se caracteriza por el anonimato y evita ser rastreado. (Foto: pixabay.com).

Según datos de la página Statista, en el año 2023 el sector manufacturero registró la mayor proporción de ciberataques entre las principales industrias del mundo. La web de estadística también señaló que le siguieron las organizaciones financieras y de seguros, con alrededor del 18 por ciento.

Por otro lado, la Universidad de Oxford publicó en el 2024 una investigación con el primer índice de cibercrímenes (Cybercrime Index) en el que se destaca que, debido a la naturaleza ilícita y anónima, no es fácil acceder ni vigilar a los ciberdelincuentes, y se esconden de forma activa.

Miranda Bruce, coautora del estudio, indica que “ahora tenemos una comprensión más profunda de la geografía del ciberdelito y de cómo los diferentes países se especializan en distintos tipos de ciberdelito”. La lista es encabezada por Rusia. En la nómina es seguido por Ucrania, China, Estados Unidos, Nigeria, Rumanía, Corea del Norte, entre otros más.

Es así como ha evolucionado el mundo en el ciberespacio, y también en la guerra y el crimen.