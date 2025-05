Los estudiantes extranjeros siguen en el punto de mira de la Administración Trump. El martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó a las embajadas y consulados estadounidenses no permitir “ninguna visa de estudiante o de intercambio adicional (...) hasta que se emitan nuevas directrices”, según un cable interno firmado al que tuvo acceso la agencia AFP.

Según la orden, el gobierno estadounidense se ha propuesto examinar los perfiles en redes sociales de los extranjeros que quieren estudiar en las universidades del país.

Hasta finales de marzo, Rubio aseguraba que el gobierno había revocado 300 visas de estudiantes extranjeros mientras que en una audiencia ante el Senado celebrada la semana pasada declaró que la cifra ya era de “miles”.

Esta nueva medida se enmarca en la confrontación que mantiene desde hace semanas la Administración Trump contra universidades privadas a las que acusa de no hacer lo suficiente por frenar el antisemitismo en sus sedes y promover la discriminación, en referencia a la ola de protestas propalestinas que se produjo en diferentes campus durante el 2024.

Las prestigiosas universidades de Columbia y Harvard se han convertido en símbolos de este enfrentamiento.

En el primer caso, la institución con sede en Washington cedió ante la presión del gobierno y sus amenazas por cortarle los fondos federales, mientras que la icónica universidad de Masachussets se ha mantenido en pie de lucha y llevado el caso hasta los tribunales luego de un intento de Trump por cancelar su capacidad para matricular estudiantes internacionales, un grupo que representa al 27% de su matrícula total.

- Harvard sigue en la mira -

Luego de que una jueza federal bloqueara temporalmente la medida contra Harvard, Trump ha insistido en su arremetida.

El martes, el gobierno federal ordenó a sus agencias cancelar todos los contratos que mantengan con dicha universidad, monto que rondaría los 100 millones de dólares según informaron dos altos funcionarios a la cadena CNN.

Este golpe financiero se suma a otros 2.650 millones de dólares que ya le ha recortado el gobierno a Harvard y aún hay otros 9 mil millones de dólares en contratos y compromisos de subvenciones que podrían seguir el mismo camino.

El miércoles, el mandatario volvió a enfilar contra Harvard y aseguró que consideraba excesivo el número de estudiantes extranjeros que tienen. “Aproximadamente el 31% de sus estudiantes son del extranjero y queremos saber de dónde provienen. ¿Son alborotadores? ¿De qué países?“, dijo durante un acto celebrado en la Casa Blanca en el que sugirió que sería apropiado limitar la cuota al 15%.

Las medidas de la Administración Trump contra Harvard han producido una infinidad de protestas por parte de los alumnos. / Marta Garde

“No queremos que causen problemas en nuestro país. Esos países no nos están ayudando. No están invirtiendo en Harvard, y nosotros sí”, agregó Trump antes de insistir en que la universidad “ha sido un desastre” y le ha “faltado el respeto” a Estados Unidos.

“Cada vez que pelean pierden otros 250 millones de dólares”, recalcó antes de señalar que sería más apropiado destinar dichos fondo a escuelas de oficio que “enseñarán a la gente a construir motores, coches e inteligencia artificial”.

- Respuesta internacional -

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, declaró que Beijing instó a Washington a “salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los estudiantes internacionales”.

La comunidad de estudiantes chinos en Estados Unidos se cuenta por cientos de miles y actualmente, como el resto de extranjeros, se mantienen en total incertidumbre sobre su futuro.

El gobierno japonés, mientras tanto, instó a las universidades de su país a aceptar estudiantes matriculados en centros de Estados Unidos para ayudar a los afectados. “Hemos pedido a las universidades considerar posibles medidas de apoyo como aceptar estudiantes internacionales matriculados en universidades estadounidenses para que estos estudiantes puedan continuar sus estudios”, dijo en una rueda de prensa la ministra de Educación, Toshiko Abe.

La semana pasada, la secretaria de Educación de Hong Kong animó también a los centros de esta ciudad semiautónoma china a recibir “estudiantes de todo el mundo” perjudicados por la política de la administración estadounidense.