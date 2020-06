Nueva York [EFE]. Un juez de Nueva York desestimó este jueves una denuncia presentada por la familia del presidente Donald Trumppara intentar evitar la publicación de un libro escrito por una sobrina del presidente, titulado “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Demasiado, pero nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo).

La publicación tiene así luz verde para seguir adelante después de que el magistrado Peter Kelly, del distrito de Queens, determinara que su tribunal no era competente para juzgar dicha cuestión, según informó el abogado de la escritora de la obra, Mary Trump, a través de su perfil de Twitter.

El abogado de Robert Trump, hermano menor del presidente, había solicitado una orden de restricción para impedir que la autora del libro y la editorial Simon & Schuster lo publicaran.

Según la denuncia, el libro viola un acuerdo de confidencialidad relacionado con la herencia de Fred Trump, padre del presidente y abuelo de Mary Trump, que falleció en 1999.

El abogado de la escritora, Ted Boutrous, aplaudió la decisión del tribunal en un breve comentario en Twitter y mostró su deseo de que con esta decisión se ponga fin a la controversia.

“El tribunal ha resuelto de manera rápida y correcta que carece de jurisdicción para satisfacer la solicitud infundada de la familia Trump de suprimir un libro de suma importancia pública. Esperamos que esta decisión ponga fin al asunto. La democracia prospera con el libre intercambio de ideas, y ni este tribunal ni ningún otro tienen autoridad para violar la Constitución e imponer una restricción previa al discurso político”, aseguró Boutrous.

La editorial Simon & Schuster describe el libro de Mary Trump como un “retrato revelador y autoritario de Donald Trump y la familia tóxica que lo creó”.

El texto, según la editorial, arrojará “una luz brillante sobre la oscura historia de su familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social del mundo”.

Mary Trump es hija de Fred Trump Jr., el hermano mayor del presidente, fallecido en 1981.

Este martes llegaron a las librerías las memorias de John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de Trump, “The Room Where It Happened”, a pesar de los intentos frustrados de la Casa Blanca de impedir su publicación.

