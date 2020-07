Nueva York. [AFP]. Donald Trump creció en una familia disfuncional con un padre “sociópata” e intimidante, y eso hizo de él un narcisista mentiroso, asegura la sobrina del presidente estadounidense, Mary Trump, según extractos de su nuevo libro publicados el martes por varios medios locales.

La publicación del libro “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo) fue adelantada del 28 al 14 de julio.

A menos de cuatro meses de la elección presidencial estadounidense, ya encabeza la lista de éxitos de venta de Amazon, justo por delante del libro del exconsejero de seguridad nacional John Bolton, publicado en junio, que describe al presidente Trump como corrupto e incompetente.

El hermano menor de Trump, Robert, intentó infructuosamente bloquear la publicación de la obra de su sobrina Mary en la justicia neoyorquina.

Pero aún está pendiente una reciente orden de restricción contra la escritora que le impide hablar o escribir sobre la familia, y que será considerada en un tribunal el 10 de julio.

En el libro, el primero sobre el presidente estadounidense escrito por un familiar, Mary, una psicóloga de 55 años que es hija de Fred Jr, el fallecido hermano mayor de Donald Trump, relata sus vivencias en el seno de una “familia tóxica” en la casa de sus abuelos.

La obra de 240 páginas “arroja luz sobre la oscura historia de la familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social mundial”, según la editorial Simon and Schuster.

Fred Jr. murió debido a complicaciones generadas por el alcoholismo a los 42 años, en 1981. Su padre y padre de Donald, Fred Sr., murió en 1999.

En esta foto de archivo, Donald Trump habla a la prensa en la sala de reuniones Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de julio de 2020. (AFP / JIM WATSON).

¿Diagnóstico clínico de narcisismo?

Según el Washington Post, la autora combina en el libro “historia familiar con análisis psicológico de su tío”.

Asegura que su tío cumple con todos los criterios clínicos para un diagnóstico de narcicista, señala el New York Times. Pero serían necesarios exámenes que posiblemente el mandatario nunca acepte, añadió.

Explica cómo el padre “bully” y “sociópata” del mandatario lo despreciaba y se burlaba de él. Y cómo Donald Trump, siete años menor que Fred Junior, adquirió “conductas retorcidas” y aprendió “a mentir para ser valorado” para defenderse de las humillaciones de su propio padre.

También afirma que el presidente estadounidense pagó a alguien para que pasara en su lugar el examen de admisión universitario SAT, según el Times, lo cual le permitió luego ser aceptado en la prestigiosa escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania.

“Donald, siguiendo el ejemplo de mi abuelo y con la complicidad, el silencio y la inacción de sus hermanos y hermanas, destruyó a mi padre. No puedo dejar que destruya mi país”, escribió Mary Trump, según el canal televisivo CNN.

La portavoz de la Casa Blanca Kayleigh McEnany dijo el martes que este es “un libro de falsedades”, aunque admitió que no lo había leído.

“Son acusaciones ridículas y absurdas que no están arraigadas para nada en la verdad”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

Los "anti-mascarillas": Los argumentos de quienes se niegan a usarlas en tiempos de pandemia