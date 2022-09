Alarma mundial

“‘Lo estás arruinando. Esto es serio. Va a ser muy malo y tienes que tomártelo más en serio de lo que te lo estás tomando”, expresaba Melania Trump.

“Te preocupas demasiado. Olvídalo”, fue la respuesta de Donald Trump ante las críticas de su esposa, según consta en el libro “The Divider: Trump in the White House, 2017-2021″.

Donald Trump y su esposa Melanie Trump tras un homenaje a las víctimas del 11 de setiembre. (AP/Gene J. Puskar) / Gene J. Puskar

El libro, además, dice que Melania buscó la ayuda del exgobernador de Nueva Jersey y persona cercana al entonces presidente, Chris Christie, para convencerlo de tomar otras medidas ante la enfermedad que volvió epicentro a Estados Unidos.

Peter Baker de The New York Times y Susan Glasser de CNN y The New Yorker, respectivamente, autores del libro próximo a publicarse, incluyen dos entrevistas con Trump en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

Describen que muchos de los temores de los estadounidenses sobre el exmandatario estaban más cerca de la realidad de lo que se pensaba. Hubo varios intentos por hacerle cambiar de parecer en algunas situaciones: un claro ejemplo es el constante conflicto con el doctor Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosa y asesor de la casa blanca sobre la pandemia.

Donald Trump y Mike Pence. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

Adiós, Mike

Si Trump se presentan a una nueva candidatura en 2025, esta vez no contará con su exvicepresidente Mike Pence, quien tras los resultados de las últimas elecciones desafío al republicano y apoyó a Biden.

“Sería totalmente inapropiado. Mike se suicidó políticamente al no tomar votos que sabía que estaban mal”, expresa Trump en el libro.

Guerra a la vista

Uno de los temores de Mark Milley era que Trump iniciara un conflicto con Irán o una guerra nuclear con Corea del Norte justo al final de su mandato. Según el libro, un funcionario de la administración le dijo al mandatario antes de las elecciones de 2020 que si perdía, debería atacar el programa nuclear de Irán.

“Milley en ese momento le dijo a su personal: ‘¿De qué diablos están hablando estos muchachos?’”, señala el libro. “Ahora, parecía aterradoramente posible”.

Los autores cuentan que, en una reunión llevada a cabo en Mar-a-Lago durante las vacaciones de 2020, Trump dijo a los invitados que se iría temprano para regresar a Washington por temor a que Irán pudiera estar tratando de asesinarlo en venganza.

Como se recuerda, a finales de 2019 Washington eliminó en un ataque relámpago en Irak a Qasem Soleimani, el alto mando militar iraní que Teherán consideraba un héroe y al que EE.UU. culpaba de la muerte de “cientos” de sus ciudadanos.

Rusia en el ojo

Dan Coats, principal funcionario de la inteligencia estadounidense en el período de Trump, se preguntó qué tenía Rusia sobre él tras una reunión con Vladimir Putin en Helsinki (Finlandia) en 2018 sobre la interferencia rusa en las elecciones. Sorprendentemente, el republicano se puso del lado del europeo.

“Nunca pude llegar a una conclusión. Surgió la pregunta en la mente de todos: ¿Qué tiene Putin sobre él que lo lleva a hacer algo que socava su credibilidad?”, expresó Dan Coats.

Donald Trump nunca ocultó su admiración por Putin.

Groenlandia

Baker y Glasser también cuentan que Trump estuvo muy interesado en comprar Groenlandia a Dinamarca, más de lo que se pensaba. Un amigo millonario neoyorquino, Ron Lauder, se lo había propuesto.

“Dije, ‘¿Por qué no tenemos eso?’ Echa un vistazo a un mapa. Soy un desarrollador de bienes raíces, miro una esquina y digo: ‘Tengo que conseguir esa tienda para el edificio que estoy construyendo’, etc. No es tan diferente”, mencionó Trump a los periodistas.

Asesores del Consejo de Seguridad Nacional se involucraron durante meses en conversaciones secretas con el embajador de Dinamarca en EE.UU. sobre la compra de Groenlandia. Sin embargo, la idea no fue bien recibida en el gobierno danés y frustró los intentos.

Trump sen enfadó y llamó “desagradable” al líder danés. También canceló su viaje a Copenhague.

El texto además menciona varios eventos de la vida de Trump como cuando en una cena le pidió al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que lo nominara al Premio Nobel de la Paz o cuadno llamó abruptamente al rey Abdullah II de Jordania para informarle que “le iba a dar la Ribera Occidental del Jordán”.

Los autores también señalan que varios de los miembros del gabinete de Trump planearon renunciar en masa, pero permanecieron en sus puestos solo por miedo a quiénes podría nombrar el republicano en reemplazo.