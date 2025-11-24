Estados Unidos niega que Trump favorezca a Rusia en plan para terminar conflicto con Ucrania

Escucha la noticia
Estados Unidos niega que Trump favorezca a Rusia en plan para terminar conflicto con UcraniaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La Casa Blanca rechazó el lunes las críticas, incluidas las provenientes del oficialista Partido Republicano, que señalan que el presidente Donald Trump favorece a Rusia en sus esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania.
“La idea de que Estados Unidos no está interactuando con ambas partes de manera equitativa en esta guerra para ponerle fin es una falacia completa y total”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: El plan secreto de 28 puntos de EE. UU.: así quiere Trump cerrar la guerra en Ucrania (y por qué sería una “victoria” para Rusia)
Leavitt también afirmó que Trump estaba “esperanzado y optimista” de que se pudiera elaborar un plan para terminar el conflicto desencadenado por la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.
Información en desarrollo...
Contenido sugerido
Contenido GEC