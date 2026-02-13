Trump: EE.UU. reconoce al Ejecutivo de Delcy Rodríguez como Gobierno oficial de Venezuela

Escuchar
Resumen

Esta combinación de imágenes creada el 8 de enero de 2026 muestra, de izquierda a derecha, a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Caracas el 5 de enero de 2026, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington D. C. el 6 de enero de 2026. La relación entre Venezuela y Estados Unidos se ha visto «empañada» tras el ataque y la captura del presidente Nicolás Maduro, según declaró el 7 de enero de 2026 la nueva líder del país, Delcy Rodríguez. Sin embargo, aceptó negociar la venta de petróleo con Washington. (Foto de Federico PARRA y Mandel NGAN / AFP)
/ FEDERICO PARRA MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El mandatario de EE.UU., Donald Trump, enfatizó este viernes que Washington reconoce al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez como la autoridad oficial de Venezuela e insistió en que la mandataria chavista está haciendo un “muy, muy buen trabajo”.

