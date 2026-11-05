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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas mientras se coloca la última viga de acero en la obra del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, el 4 de noviembre de 2026. (Foto de MANDEL NGAN / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas mientras se coloca la última viga de acero en la obra del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, el 4 de noviembre de 2026. (Foto de MANDEL NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre, Donald Trump enfrenta un nuevo escenario político en Estados Unidos, marcado por la pérdida del control de ambas cámaras del Congreso y el avance de una oposición demócrata dispuesta a bloquear parte de su agenda e investigar a su Gobierno. La derrota también debilita su liderazgo dentro del Partido Republicano y abre interrogantes sobre la continuidad del trumpismo de cara a las elecciones presidenciales del 2028. Sin embargo, el mandatario todavía conserva amplios poderes para mantener el rumbo de su política exterior.

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