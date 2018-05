Donald Trump estudia indultar a la estrella de TV Martha Stewart

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que está considerando indultar a la estrella televisiva Martha Stewart, además de conmutar la sentencia de un político encarcelado por haber intentado lucrarse con el escaño que el ex presidente Barack Obama dejó libre en el Senado en 2009.

En declaraciones a los periodistas en el avión que le llevaba a Houston (Texas), Trump reveló que estudia conceder un perdón presidencial a Stewart para eliminar el historial criminal de esa multimillonaria empresaria y gurú de la decoración, que pasó cinco meses en prisión a mediados de la década pasada.

"Creo que, hasta cierto punto, Martha Stewart fue tratada de forma dura e injusta. Y ella solía ser mi mayor fan del mundo antes de que me convirtiera en político, pero eso da igual", dijo Trump.

Stewart, de 76 años, es la fundadora de un imperio mediático que la convirtió hace dos décadas en una de las mujeres más admiradas e influyentes de Estados Unidos, una diva del buen gusto que sentaba cátedra en lo referente al hogar y la gastronomía.

Su imagen se tambaleó en 2004, cuando un jurado la declaró culpable de hacer declaraciones falsas sobre la venta de acciones de una empresa y de obstrucción a la justicia, entre otros delitos.

La estrella televisiva pasó cinco meses en la cárcel entre finales de 2004 y comienzos de 2005, y otros cinco en un confinamiento domiciliario con un brazalete electrónico.



A finales de 2005, Stewart estrenó un programa de telerrealidad derivado de la exitosa serie protagonizada por Trump y llamada "The Apprentice" ("El Aprendiz"), en la que varios concursantes competían para dirigir una de las compañías del magnate inmobiliario.



La versión de Stewart no obtuvo buenos índices de audiencia y solo duró una temporada, y Trump culpó después a la empresaria de la pérdida de seguidores de su propio programa.



Dado que Stewart ya ha cumplido su sentencia, un indulto presidencial solo serviría para ayudarla a superar el estigma y eliminar las restricciones a la participación política que las condenas de cárcel pueden acarrear en algunos casos.



Trump aseguró que también está planteándose conmutar la sentencia de Rod Blagojevich, un ex gobernador del estado de Illinois que en 2011 fue condenado a 14 años de cárcel por haber intentado lucrarse con el escaño que Obama dejó libre en el Senado al asumir la Presidencia en 2009.



"Es un demócrata, no es de mi partido, pero creo que le trataron injustamente", opinó Trump. "Lo que hizo no justifica 18 años (sic) en la cárcel".



El presidente explicó que también conoce a Blagojevich debido a su paso por "The Apprentice", programa en el que participó durante "un breve periodo".



La conmutación de la pena permite acortar el tiempo que el condenado pasa en la cárcel.



Trump indultó hoy además al escritor y comentarista político conservador Dinesh D'Souza, condenado en 2014 a cinco años de libertad condicional por sus donaciones ilegales a los republicanos en las elecciones de 2012.



"Le trataron muy injustamente. Debió haber sido una pequeña multa rápida, como hacen con todo el mundo con los temas electorales. Lo que le hicieron fue horrible", subrayó Trump.



Fuente: EFE