El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se marcha después de pronunciar un discurso en el Centro Kennedy en Washington, DC, el 6 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

Trump estudia “varias opciones” para Groenlandia incluyendo “recurrir al ejército” de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baraja varias vías para anexionar Groenlandia, y recurrir al ejército es “siempre una opción”, informó la Casa Blanca el martes.

El mandatario “ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado sobre el territorio semiautónomo perteneciente a la corona de Dinamarca.

El presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, añadió.

